Глава административного органа федеральной судебной власти подтвердил изменения в письме, обнародованном во вторник сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом, который выступал за более широкие реформы этики в Верховном суде.
"Эти новые правила значительно усложнят судьям возможность бесплатно путешествовать, обедать, охотиться или отдыхать на частном курорте богатого корпоративного руководителя - особенно того, кто имеет дело в их суде - и избегать раскрытия этой информации общественности", - говорится в заявлении Уайтхауса.
Он и другие демократы в Конгрессе также представили законопроект, который потребует от Верховного суда принять этический кодекс, укрепить стандарты отвода судей и усилить требования по раскрытию финансовой информации.
Согласно Закону об этике в правительстве от 1978 года, судьи Верховного суда США и федеральные судьи обязаны, как и некоторые другие государственные служащие, ежегодно заполнять отчеты о раскрытии финансовой информации.
В прошлом году Конгресс принял закон, обязывающий судей периодически подавать отчеты о биржевых сделках.
Уайтхаус, член судебного комитета Сената, сказал, что правила раскрытия информации в судебной системе долгое время были более мягкими, чем в других ветвях власти, особенно когда речь шла об определении того, что представляет собой "личное гостеприимство", которое судьи не обязаны раскрывать.
Для судей Верховного суда США ужесточены правила отчетности о бесплатных поездках и подарках
Согласно новым правилам, судьи Верховного суда США и федеральные судьи теперь должны в большей степени раскрывать информацию о любых бесплатных поездках, обедах или подарках, которые они получают.
Глава административного органа федеральной судебной власти подтвердил изменения в письме, обнародованном во вторник сенатором-демократом Шелдоном Уайтхаусом, который выступал за более широкие реформы этики в Верховном суде.
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