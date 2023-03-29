Вырастить картошку здоровой и чистой: как без хлопот и труда избавиться от проволочника навсегда

Дачники со стажем экспериментальным путем находят эффективные варианты борьбы с таким вредителем, как проволочник. Автор блога Дача на платформе Дзен рассказал, как ему удалось победить проволочника.

Метод основан на том, что вредитель очень не любит рыхлую почву: ползать в таком грунте личинкам вредителя не очень комфортно.

В итоге было решено увеличить расстояние между грядками до 1 метра. После посадки картофеля почву нужно разрыхлить, а когда появятся всходы и достигнут 30 см, - окучить.

Чтобы затенить культуру, можно по рядам разложить скошенную траву, тем более, что ее не любит и проволочник.

Плюс еще и в том, что такое мульчирование позволяет задерживать влагу, которую конденсирует ночью. Мульчу идеально обновлять свежей травой раза три за сезон. При копке картошка будет чистая, гладкая и ровная. И урожай порадует!