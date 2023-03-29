Рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Хьюстона в Рио-де-Жанейро, вернулся в Межконтинентальный аэропорт имени Буша из-за аварийной посадки вскоре после взлета, сообщила авиакомпания.
Рейс 129 вернулся в аэропорт во вторник вечером из-за "механической проблемы", говорится в заявлении United Airlines.
Авиакомпания не описала характер проблемы, а представитель аэропорта не сразу ответил на запрос о комментарии в среду утром.
Авиакомпания сообщила, что самолет благополучно приземлился, пассажиры вышли из него, и United Airlines приняла меры, чтобы доставить их в пункт назначения.
Сайт отслеживания полетов FlightAware сообщил, что самолет был Boeing 767, летевший в Рио-де-Жанейро, который вылетел из Хьюстона в 20:52 вечера и вернулся в аэропорт, приземлившись в 22:50 вечера.
Рейс United Airlines совершил аварийную посадку в Хьюстоне
Рейс United Airlines, направлявшийся из Хьюстона в Рио-де-Жанейро, вернулся в Межконтинентальный аэропорт Буша для экстренной посадки вскоре после взлета.
Рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Хьюстона в Рио-де-Жанейро, вернулся в Межконтинентальный аэропорт имени Буша из-за аварийной посадки вскоре после взлета, сообщила авиакомпания.
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18:38
Иван Ободов
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