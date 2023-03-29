Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси во второй раз пересек линию фронта войны, чтобы добраться до станции, которая расположена в частично оккупированной Россией части Украины, где активизировались боевые действия.
МАГАТЭ, базирующееся в Вене, Австрия, имеет ротационную группу, постоянно находящуюся на станции. Гросси сказал в интервью Ассошиэйтед Пресс во вторник, что считает своим долгом активизировать переговоры между Киевом и Москвой, направленные на обеспечение безопасности объекта и предотвращение катастрофической аварии. Он сказал, что соглашение "близко".
В понедельник Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сказал, что он "скорее всего" отправится в Москву в ближайшие дни.
Однако Зеленский сказал в отдельном интервью AP, что он не так оптимистично настроен по поводу того, что сделка близка. "Сегодня я этого не чувствую", - сказал он.
Гросси уже давно призывает к созданию защитной зоны вокруг завода, но договориться об этом так и не удалось. Украина настаивает на том, что все российские войска должны покинуть завод.
Глава атомного надзора ООН добивается заключения сделки по атомной станции в Украине
Глава ООН по атомной энергии вернулся в среду на Запорожскую атомную электростанцию Украины, заявив, что работает над планом по защите крупнейшего в Европе объекта атомной энергетики "более локально" на фоне войны в прилегающих районах.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси во второй раз пересек линию фронта войны, чтобы добраться до станции, которая расположена в частично оккупированной Россией части Украины, где активизировались боевые действия.
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18:38
Иван Ободов
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