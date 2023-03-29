UBS вернул Эрмотти на должность генерального директора в связи с предстоящей сделкой с Credit Suisse

Эрмотти, который в течение девяти лет возглавлял банк и руководил процессом преобразования после мирового финансового кризиса 2008 года, в следующую среду сменит на этом посту генерального директора Ральфа Хамерса.



Хамерс вступил в должность в ноябре 2020 года и останется в UBS в течение переходного периода, "чтобы обеспечить успешное завершение сделки и плавную передачу полномочий", говорится в заявлении банка.



"Несмотря на то, что Ральф был способен выполнять эту работу, мы посчитали, что Серджио лучше справится с этими задачами", - сказал председатель правления Колм Келлехер в ходе телефонной конференции, ссылаясь на решение совета директоров UBS. "Я не могу не подчеркнуть, насколько велика эта сделка с точки зрения финансовой истории и финансовой инженерии, которая требуется".

