Эрмотти, который в течение девяти лет возглавлял банк и руководил процессом преобразования после мирового финансового кризиса 2008 года, в следующую среду сменит на этом посту генерального директора Ральфа Хамерса.
Хамерс вступил в должность в ноябре 2020 года и останется в UBS в течение переходного периода, "чтобы обеспечить успешное завершение сделки и плавную передачу полномочий", говорится в заявлении банка.
"Несмотря на то, что Ральф был способен выполнять эту работу, мы посчитали, что Серджио лучше справится с этими задачами", - сказал председатель правления Колм Келлехер в ходе телефонной конференции, ссылаясь на решение совета директоров UBS. "Я не могу не подчеркнуть, насколько велика эта сделка с точки зрения финансовой истории и финансовой инженерии, которая требуется".
UBS вернул Эрмотти на должность генерального директора в связи с предстоящей сделкой с Credit Suisse
UBS заявил в среду, что он возвращает бывшего генерального директора Серджио Эрмотти на пост главы швейцарского банка, поскольку он реализует разработанный правительством план по поглощению испытывающего трудности конкурента Credit Suisse.
Эрмотти, который в течение девяти лет возглавлял банк и руководил процессом преобразования после мирового финансового кризиса 2008 года, в следующую среду сменит на этом посту генерального директора Ральфа Хамерса.
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18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
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