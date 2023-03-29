В отношении каждого из пловцов, имена которых не называются, были возбуждены дела о преследовании, говорится в пресс-релизе гавайских властей.
Власти опубликовали видео и фотографии, сделанные с беспилотника, на которых, по их словам, запечатлены факты домогательств. Власти ждали пловцов на берегу, когда они вышли из воды.
Отдел охраны природы и защиты ресурсов Гавайев и Управление правоохранительных органов НОАА проводят расследование, говорится в заявлении.
В начале этого месяца власти штата Алоха объявили о проведении аналогичного расследования в отношении человека, который называет себя "Дельфин Дэйв". По словам чиновников, его неоднократно ловили на домогательствах к горбатому киту и стае дельфинов во время прогулки с маской и трубкой.
Против 33 пловцов на Гавайях возбуждены дела о преследовании дельфинов
Тридцать три пловца обвиняются в "преследовании, загоне и преследовании" стаи дельфинов в заливе Хонаунау в воскресенье, сообщило во вторник гавайское подразделение Отдела охраны природы и контроля ресурсов.
В отношении каждого из пловцов, имена которых не называются, были возбуждены дела о преследовании, говорится в пресс-релизе гавайских властей.
-
-
18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
-
-
-
-
-