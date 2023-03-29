Против 33 пловцов на Гавайях возбуждены дела о преследовании дельфинов

В отношении каждого из пловцов, имена которых не называются, были возбуждены дела о преследовании, говорится в пресс-релизе гавайских властей.



Власти опубликовали видео и фотографии, сделанные с беспилотника, на которых, по их словам, запечатлены факты домогательств. Власти ждали пловцов на берегу, когда они вышли из воды.



Отдел охраны природы и защиты ресурсов Гавайев и Управление правоохранительных органов НОАА проводят расследование, говорится в заявлении.



В начале этого месяца власти штата Алоха объявили о проведении аналогичного расследования в отношении человека, который называет себя "Дельфин Дэйв". По словам чиновников, его неоднократно ловили на домогательствах к горбатому киту и стае дельфинов во время прогулки с маской и трубкой.