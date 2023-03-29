Саид, герой подкаста "Serial", был осужден окружным судом, а прокуратура округа Балтимор сняла с него обвинения, прежде чем он был освобожден прошлой осенью.
Саид, которому сейчас 41 год, отбывал пожизненное заключение в течение последних 23 лет - более половины своей жизни - с момента ареста в 1999 году.
Ему было всего 17 лет, когда в 2000 году его осудили за убийство первой степени, грабеж, похищение и лишение свободы его бывшей подруги, Хэ Мин Ли.
Он утверждал свою невиновность и отрицал свою причастность к смерти Ли.
Коллегия апелляционного суда проголосовала 2:1 за восстановление приговора, согласно судебному документу.
Приговор за убийство Аднана Сайеда восстановлен апелляционным судом штата Мэриленд
Во вторник апелляционный суд штата Мэриленд восстановил приговор Аднану Сайеду за убийство, посчитав, что суд низшей инстанции нарушил право семьи жертвы присутствовать на слушаниях по вопросу отмены приговора.
Саид, герой подкаста "Serial", был осужден окружным судом, а прокуратура округа Балтимор сняла с него обвинения, прежде чем он был освобожден прошлой осенью.
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18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
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