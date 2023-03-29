Приговор за убийство Аднана Сайеда восстановлен апелляционным судом штата Мэриленд

Саид, герой подкаста "Serial", был осужден окружным судом, а прокуратура округа Балтимор сняла с него обвинения, прежде чем он был освобожден прошлой осенью.



Саид, которому сейчас 41 год, отбывал пожизненное заключение в течение последних 23 лет - более половины своей жизни - с момента ареста в 1999 году.



Ему было всего 17 лет, когда в 2000 году его осудили за убийство первой степени, грабеж, похищение и лишение свободы его бывшей подруги, Хэ Мин Ли.



Он утверждал свою невиновность и отрицал свою причастность к смерти Ли.



Коллегия апелляционного суда проголосовала 2:1 за восстановление приговора, согласно судебному документу.