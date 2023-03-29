Республиканцы Палаты представителей активизируют расследование вывода войск из Афганистана

Это знаменует собой значительную эскалацию в расследовании GOP того, как администрация Байдена справилась с бурным выводом американских войск.



Председатель комитета, республиканец Майк Маккол, в понедельник вечером в своем заявлении сказал, что комитет "предпринимал многочисленные добросовестные попытки найти общий язык" с Блинкеном, чтобы позволить законодателям увидеть так называемую "телеграмму несогласия", направленную руководству Госдепартамента в июле 2021 года, а также ответ Блинкена, назвав это сообщение "критически важной информацией".



"К сожалению, секретарь Блинкен отказался предоставить телеграмму с выражением несогласия и свой ответ на нее, что вынудило меня выдать первую повестку в качестве председателя комитета", - продолжил Маккол, добавив, что комитет ожидает, что Госдепартамент будет "следовать закону и добросовестно выполнять эту повестку".