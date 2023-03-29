Это знаменует собой значительную эскалацию в расследовании GOP того, как администрация Байдена справилась с бурным выводом американских войск.
Председатель комитета, республиканец Майк Маккол, в понедельник вечером в своем заявлении сказал, что комитет "предпринимал многочисленные добросовестные попытки найти общий язык" с Блинкеном, чтобы позволить законодателям увидеть так называемую "телеграмму несогласия", направленную руководству Госдепартамента в июле 2021 года, а также ответ Блинкена, назвав это сообщение "критически важной информацией".
"К сожалению, секретарь Блинкен отказался предоставить телеграмму с выражением несогласия и свой ответ на нее, что вынудило меня выдать первую повестку в качестве председателя комитета", - продолжил Маккол, добавив, что комитет ожидает, что Госдепартамент будет "следовать закону и добросовестно выполнять эту повестку".
Республиканцы Палаты представителей активизируют расследование вывода войск из Афганистана
Комитет по иностранным делам Палаты представителей вручил госсекретарю Блинкену повестку в суд на получение секретного документа от дипломатов в Кабуле, предупреждающего о том, что афганское правительство находится под угрозой распада.
Это знаменует собой значительную эскалацию в расследовании GOP того, как администрация Байдена справилась с бурным выводом американских войск.
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18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
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