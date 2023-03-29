Ножевые ранения в мусульманском центре Португалии не рассматриваются как теракт

Власти Португалии заявили в среду, что смертельное ножевое ранение двух женщин в мусульманском центре исмаилитов в Лиссабоне не рассматривается как возможный террористический акт.



Следователи не обнаружили никаких признаков того, что задержанный за нападение с ножом мужчина был вовлечен в экстремистскую деятельность, сказал на пресс-конференции Луиш Невеш, глава судебной полиции Португалии.



"Нет ни одного признака, ни одного, который бы указывал на то, что этот человек был радикально настроен", - сказал Невеш. "Это не рассматривается как террористическое преступление".



Во вторник полиция заявила, что расследует ножевые ранения как возможный террористический акт. По меньшей мере, один человек был ранен наряду с погибшими португальскими сотрудниками.



Представители местной афганской общины опознали подозреваемого как афганского беженца, который, как известно, имел психологические проблемы после смерти своей жены в лагере для беженцев в Греции.