Власти Португалии заявили в среду, что смертельное ножевое ранение двух женщин в мусульманском центре исмаилитов в Лиссабоне не рассматривается как возможный террористический акт.
Следователи не обнаружили никаких признаков того, что задержанный за нападение с ножом мужчина был вовлечен в экстремистскую деятельность, сказал на пресс-конференции Луиш Невеш, глава судебной полиции Португалии.
"Нет ни одного признака, ни одного, который бы указывал на то, что этот человек был радикально настроен", - сказал Невеш. "Это не рассматривается как террористическое преступление".
Во вторник полиция заявила, что расследует ножевые ранения как возможный террористический акт. По меньшей мере, один человек был ранен наряду с погибшими португальскими сотрудниками.
Представители местной афганской общины опознали подозреваемого как афганского беженца, который, как известно, имел психологические проблемы после смерти своей жены в лагере для беженцев в Греции.
Ножевые ранения в мусульманском центре Португалии не рассматриваются как теракт
Власти Португалии заявляют, что смертельные ножевые ранения двух женщин в мусульманском центре исмаилитов в Лиссабоне не рассматриваются как возможный террористический акт.
Власти Португалии заявили в среду, что смертельное ножевое ранение двух женщин в мусульманском центре исмаилитов в Лиссабоне не рассматривается как возможный террористический акт.
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18:38
Иван Ободов
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