Швеция признала женщину виновной в военных преступлениях за жуткие фотографии

Шведский суд в среду признал 35-летнюю женщину виновной в военных преступлениях за размещение своих фотографий с отрубленными головами, которые были выставлены в сирийском городе в 2014 году.



Фатош Ибрагим, которая не признала себя виновной, была приговорена к трем месяцам тюремного заключения.



Окружной суд Гетеборга заявил, что Фатош Ибрагим "дважды публиковала фотографии отрубленных голов, прикрепленных к ограде" кольцевой развязки в Ракке, установленной там боевиками группировки "Исламское государство".



Ибрагим использовала свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать себя на площади Наим в Ракке, что означает "Рай", где боевики группировки "Исламское государство" выставляли повешенные тела или головы.