Шведский суд в среду признал 35-летнюю женщину виновной в военных преступлениях за размещение своих фотографий с отрубленными головами, которые были выставлены в сирийском городе в 2014 году.
Фатош Ибрагим, которая не признала себя виновной, была приговорена к трем месяцам тюремного заключения.
Окружной суд Гетеборга заявил, что Фатош Ибрагим "дважды публиковала фотографии отрубленных голов, прикрепленных к ограде" кольцевой развязки в Ракке, установленной там боевиками группировки "Исламское государство".
Ибрагим использовала свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать себя на площади Наим в Ракке, что означает "Рай", где боевики группировки "Исламское государство" выставляли повешенные тела или головы.
Швеция признала женщину виновной в военных преступлениях за жуткие фотографии
Шведский суд признал 35-летнюю женщину виновной в военных преступлениях за размещение своих фотографий с отрубленными головами, которые были выставлены в сирийском городе в 2014 году.
Шведский суд в среду признал 35-летнюю женщину виновной в военных преступлениях за размещение своих фотографий с отрубленными головами, которые были выставлены в сирийском городе в 2014 году.
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18:38
Иван Ободов
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