Британский комик и телезвезда Пол О'Грейди умер в возрасте 67 лет

Развлекатель Пол О'Грейди, который прославился как драг-квин Лили Сэвидж, а затем стал любимым комиком и ведущим на британском телевидении, умер. Ему было 67 лет.



Королева-консорт Великобритании, которая вместе с О'Грейди поддерживала благотворительные организации по защите животных, выразила соболезнования исполнителю, который вышел из альтернативной гей-комедийной сцены и стал национальным достоянием.



Партнер О'Грейди Андре Портасио сказал, что он умер "неожиданно, но мирно" во вторник вечером.



"Его будет очень не хватать его любимым, друзьям, семье, животным и всем тем, кто наслаждался его юмором, остроумием и состраданием", - говорится в заявлении Портасио.