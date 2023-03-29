Развлекатель Пол О'Грейди, который прославился как драг-квин Лили Сэвидж, а затем стал любимым комиком и ведущим на британском телевидении, умер. Ему было 67 лет.
Королева-консорт Великобритании, которая вместе с О'Грейди поддерживала благотворительные организации по защите животных, выразила соболезнования исполнителю, который вышел из альтернативной гей-комедийной сцены и стал национальным достоянием.
Партнер О'Грейди Андре Портасио сказал, что он умер "неожиданно, но мирно" во вторник вечером.
"Его будет очень не хватать его любимым, друзьям, семье, животным и всем тем, кто наслаждался его юмором, остроумием и состраданием", - говорится в заявлении Портасио.
Британский комик и телезвезда Пол О'Грейди умер в возрасте 67 лет
Умер развлекатель Пол О'Грейди, который прославился как драг-квин Лили Сэвидж, а затем стал любимым комиком и ведущим на британском телевидении.
Развлекатель Пол О'Грейди, который прославился как драг-квин Лили Сэвидж, а затем стал любимым комиком и ведущим на британском телевидении, умер. Ему было 67 лет.
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18:38
Иван Ободов
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