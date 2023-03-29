Полиция ЮАР объявила в розыск осужденного насильника и убийцу Табо Бестера, который при странных обстоятельствах сбежал из частной тюрьмы строгого режима в провинции Свободное государство.
Бестер, известный как "насильник из Facebook", в 2012 году был признан виновным в изнасиловании двух женщин и убийстве одной после того, как заманил их с помощью социальной сети. В марте прошлого года власти сообщили, что он погиб в результате пожара в своей камере в исправительном центре Мангаунг, недалеко от Блумфонтейна.
Но теперь выяснилось, что Бестер сбежал из камеры во время пожара и жил припеваючи в шикарном пригороде Йоханнесбурга Гайд-парке.
В Южной Африке разыскивают осужденного убийцу, сбежавшего из тюрьмы
Полиция ЮАР объявила в розыск осужденного насильника и убийцу Табо Бестера, который при странных обстоятельствах сбежал из частной тюрьмы строгого режима в провинции Свободное государство.
Полиция ЮАР объявила в розыск осужденного насильника и убийцу Табо Бестера, который при странных обстоятельствах сбежал из частной тюрьмы строгого режима в провинции Свободное государство.
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18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
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