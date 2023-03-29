В Южной Африке разыскивают осужденного убийцу, сбежавшего из тюрьмы

Полиция ЮАР объявила в розыск осужденного насильника и убийцу Табо Бестера, который при странных обстоятельствах сбежал из частной тюрьмы строгого режима в провинции Свободное государство.



Бестер, известный как "насильник из Facebook", в 2012 году был признан виновным в изнасиловании двух женщин и убийстве одной после того, как заманил их с помощью социальной сети. В марте прошлого года власти сообщили, что он погиб в результате пожара в своей камере в исправительном центре Мангаунг, недалеко от Блумфонтейна.



Но теперь выяснилось, что Бестер сбежал из камеры во время пожара и жил припеваючи в шикарном пригороде Йоханнесбурга Гайд-парке.