Камала Харрис эмоционально описывает "кровь" и "преступления" на известном рабовладельческом посту в Гане

Вице-президент Камала Харрис начала свой вторник в Гане с того, что смотрела на будущее Африки, но во вторник днем она оглянулась на темную историю рабства на континенте, заметно тронутая тем, что она только что увидела в замке Кейп-Кост, где африканцев держали в плену перед отправкой в Америку и Карибский бассейн.



"Когда мы думаем о людях, которые сотнями тысяч извлекались на свет в этом самом месте, где мы сейчас стоим. О преступлениях, которые здесь произошли. О крови, которая была пролита здесь".



Харрис подготовила речь для экскурсии, которую поставили на трибуну перед ее выходом, но после этого чиновник из офиса вице-президента сказал, что ее речь была в основном отрывистой.