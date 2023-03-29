Полиция ищет тигра, украденного из дома на севере Мексики

Северная Мексика настолько пристрастилась к экзотическим животным и насилию, что люди не только держат тигров в качестве домашних животных, но и крадут их.



Во вторник прокуроры жестокого северного штата Сонора заявили, что ищут бенгальского тигра по кличке Балума в полный рост. По их словам, 5-летний самец тигра был украден в понедельник из дома в столице штата Эрмосильо.



По их словам, у хозяев были надлежащие документы, необходимые для содержания животного.



Прокуроры распространили фотографии большой кошки, отдыхающей в своей клетке вместе с собакой, надеясь, что жители позвонят в полицию, если увидят тигра.

В Мексике уже давно существует проблема, связанная с тем, что люди содержат - и иногда теряют контроль над крупными кошками, которых иногда находят в домах наркоторговцев и иногда видят бродящими на свободе.