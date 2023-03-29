Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса

Правительство Шри-Ланки в среду объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.



Министр энергетики и энергетики Канчана Виджесекара сообщил журналистам, что различные категории бензина и дизельного топлива будут продаваться по ценам от 8% до 26% ниже, начиная с полуночи среды.

Он сказал, что снижение цен происходит в соответствии с соглашением с Международным валютным фондом, которое предусматривает корректировку субсидий и цен на топливо на основе производственных затрат и мировых цен на нефть.



В начале этого месяца Шри-Ланка добилась одобрения программы спасения МВФ на сумму 2,9 миллиарда долларов, что является ключевым шагом в ее выходе из кризиса, вызванного пандемией и другими неприятностями.

В прошлом году острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива привела к уличным протестам, которые вынудили тогдашнего президента Готабайю Раджапакса бежать из страны и уйти в отставку.