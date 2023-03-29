От штрафа до смертной казни: как наказывают за отлов рыбы в разных странах

В этом материале мы обсудим, как наказывают за незаконный отлов рыбы в разных странах мира. Начнем с того, что нам ближе всего.

Беларусь

В Беларуси с 2021 года действуют новые меры наказания за незаконный отлов рыбы. Сейчас максимальное наказание для браконьеров - 500 базовых величин ( около 6500 долларов), однако, это касается юридических лиц. Для простых людей максимальный штраф - это 30 базовых величин ( около 400 долларов). Плюс, разумеется, отбирают орудие преступления и заставляют возместить ущерб, нанесенный природе.

Что же касается отлова рыбы, занесенной в Красную книгу, то за это можно сесть в тюрьму на срок до трех лет.

США

Штаты не были бы Штатами, не будь там крайне непростых правил даже для рыбалки. Дело в том, что едва ли вы можете поехать к любому водоему и порыбачить - многие участки земли по всей стране кому-то принадлежат. Вам нужно договариваться с владельцем. В противном случае вас ждет суд.

Даже в водоемах, которые никому не принадлежат, на многие виды рыбы нужна лицензия, которая четко описывает, какого размера и веса рыбу вы имеете право оставлять себе. Также могут действовать ограничения на их количество.

За браконьерство же наказание может быть разным, а зависимости от штата. К примеру, в Мериленде можно сесть в тюрьму на 5 лет или заплатить штраф в 250 тысяч долларов.

Конечно, это ничто по сравнению с Ираном, где за браконьерство можно лишиться головы в прямом смысле этого выражения.