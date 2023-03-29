Крозетто: Италия не планирует отправлять свои войска в Украину

29 марта вечером глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто выступил перед местными парламентариями, где публично заяверил, что у него нет никаких оснований для отправки итальянских военных в Украину. По мнению Крозетто, администрация Рима ограничится поставками военной техники Киеву.

Также Гуидо Крозетто прокомментировал намерения правительства Италии совместно с Францией передать Украине систему противовоздушной обороны Samp/T. Политик утверждает, что итальянские власти не станут поставлять ВСУ саму систему, а поучаствуют в отправке Киеву некоторых деталей для неё, также обучив украинских солдат использовать подобную установку.

В беседе с журналистами информагентства Ansa Крозетто сказал, что считает верным тактику Минобороны Италии, которое решило обучать бойцов ВСУ использованию западных систем ПВО, поскольку данные навыки позволит защищать гражданскую инфраструктуру Украины от возможных попаданий российских ракетных снарядов.

Характерно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерениях ВС РФ уничтожать любое вооружение, которое страны коллективного Запада поставляют Украине после начала спецоперации. По словам Лаврова, такое оружие может быть законной целью для уничтожения российской армией как в момент его переброски на фронт, так и на поле боя.

При этом Владимир Путин накануне рассказал, что западное оружие попадает к линии фронта из-за того, что украинские военные производят его транспортировку в ночное время.