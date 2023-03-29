Как уборщик сколотил состояние в 8 миллионов долларов, не прикасаясь к криптовалютам

Когда он умер в июне 2014 года, в завещании Рида был обнаружен портфель стоимостью 8 миллионов долларов.



Оказалось, что Рид не только старательно экономил на протяжении десятилетий, но и покупал качественные компании, выплачивающие дивиденды, которые он держал в долгосрочной перспективе.



На момент смерти Рид владел акциями по меньшей мере 95 компаний - таких узнаваемых, как Procter & Gamble, JPMorgan Chase & Co. и Johnson & Johnson. Многие из этих компаний увеличивали свои дивиденды каждый год в течение десятилетий после того, как он купил их.



Несомненно, Рид инвестировал с умом. Но его результаты больше всего свидетельствуют о его терпении. Они заставляют вспомнить старое наблюдение Уоррена Баффета о том, что "фондовый рынок - это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым".



Возможно, вы думаете, что у вас нет десятилетий для ожидания, как у Рида. Но у сегодняшних инвесторов есть одно преимущество, о котором он и мечтать не мог.