Когда он умер в июне 2014 года, в завещании Рида был обнаружен портфель стоимостью 8 миллионов долларов.
Оказалось, что Рид не только старательно экономил на протяжении десятилетий, но и покупал качественные компании, выплачивающие дивиденды, которые он держал в долгосрочной перспективе.
На момент смерти Рид владел акциями по меньшей мере 95 компаний - таких узнаваемых, как Procter & Gamble, JPMorgan Chase & Co. и Johnson & Johnson. Многие из этих компаний увеличивали свои дивиденды каждый год в течение десятилетий после того, как он купил их.
Несомненно, Рид инвестировал с умом. Но его результаты больше всего свидетельствуют о его терпении. Они заставляют вспомнить старое наблюдение Уоррена Баффета о том, что "фондовый рынок - это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым".
Возможно, вы думаете, что у вас нет десятилетий для ожидания, как у Рида. Но у сегодняшних инвесторов есть одно преимущество, о котором он и мечтать не мог.
Как уборщик сколотил состояние в 8 миллионов долларов, не прикасаясь к криптовалютам
Рональд Рид был последним человеком, от которого можно было ожидать миллионера. Он использовал булавки, чтобы скрепить свои старые пальто, и сам колол дрова до 90 лет.
Когда он умер в июне 2014 года, в завещании Рида был обнаружен портфель стоимостью 8 миллионов долларов.
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