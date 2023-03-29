Филиппинская полиция изъяла большой тайник с наркотиками в чайных пакетиках

Изъятие наркотиков в городе Багио оценивается в 4 миллиарда песо (74 миллиона долларов) и является одним из крупнейших за последние годы, сказали официальные лица.



По словам министра внутренних дел Бенхура Абалоса и представителей полиции, наркосиндикат, очевидно, спрятал предполагаемые наркотики, известные на местном языке как "шабу", в Багио, популярном туристическом месте, известном своими горными пейзажами и сосновыми деревьями, а не в Маниле из-за продолжающейся борьбы с наркотиками в столичном регионе.



Президент Фердинанд Маркос-младший, вступивший в должность в июне, поклялся продолжить репрессии своего предшественника против незаконных наркотиков, в результате которых погибли тысячи людей, подозреваемых в мелком наркобизнесе, но заявил, что они будут проводиться по-другому и больше внимания будет уделяться реабилитации наркозависимых.



При бывшем президенте Родриго Дутерте в ходе столкновений с правоохранительными органами было убито более 6 000 подозреваемых в торговле наркотиками, в основном бедняков. Массовые убийства встревожили правительства западных стран, включая США, и вызвали расследование Международного уголовного суда как возможного преступления против человечности.