Школа в Висконсине запрещает дуэт Майли и Долли на классном концерте

19:02 2023-03-29

Администрация начальной школы в штате Висконсин не позволила классу первоклассников исполнить дуэт Майли Сайрус и Долли Партон, пропагандирующий принятие ЛГБТК, потому что песня "может быть воспринята как спорная".

Ученики начальной школы Heyer в городе Уокеша подготовили исполнение песни "Rainbowland" для весеннего концерта, но на прошлой неделе руководство школы исключило песню из программы. Родители в этом районе говорят, что решение было принято потому, что песня призывает принять ЛГБТК и упоминает радугу.

Суперинтендант Джеймс Себерт, который не сразу ответил на звонок в понедельник, подтвердил Fox6, что администрация убрала песню "Rainbowland" из концерта первоклассников, потому что она "не соответствует возрасту и уровню зрелости учеников". Он также сослался на политику школьного совета, запрещающую поднимать спорные вопросы в классах.

Себерт ранее запретил вывешивать радугу и флаги гордости в классах Waukesha и приостановил работу школьного округа по обеспечению равенства и разнообразия в 2021 году.

"Давайте все покопаемся в себе, отбросим осуждение и страх", - говорится в песне из альбома Сайрус 2017 года "Younger Now". "Живем в Радужной стране, где ты и я идем рука об руку. О, я бы солгала, если бы сказала, что это прекрасно, все эти обиды и ненависть, происходящие здесь".