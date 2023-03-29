Ученики начальной школы Heyer в городе Уокеша подготовили исполнение песни "Rainbowland" для весеннего концерта, но на прошлой неделе руководство школы исключило песню из программы. Родители в этом районе говорят, что решение было принято потому, что песня призывает принять ЛГБТК и упоминает радугу.
Суперинтендант Джеймс Себерт, который не сразу ответил на звонок в понедельник, подтвердил Fox6, что администрация убрала песню "Rainbowland" из концерта первоклассников, потому что она "не соответствует возрасту и уровню зрелости учеников". Он также сослался на политику школьного совета, запрещающую поднимать спорные вопросы в классах.
Себерт ранее запретил вывешивать радугу и флаги гордости в классах Waukesha и приостановил работу школьного округа по обеспечению равенства и разнообразия в 2021 году.
"Давайте все покопаемся в себе, отбросим осуждение и страх", - говорится в песне из альбома Сайрус 2017 года "Younger Now". "Живем в Радужной стране, где ты и я идем рука об руку. О, я бы солгала, если бы сказала, что это прекрасно, все эти обиды и ненависть, происходящие здесь".
Школа в Висконсине запрещает дуэт Майли и Долли на классном концерте
Администрация начальной школы в штате Висконсин не позволила классу первоклассников исполнить дуэт Майли Сайрус и Долли Партон, пропагандирующий принятие ЛГБТК, потому что песня "может быть воспринята как спорная".
Ученики начальной школы Heyer в городе Уокеша подготовили исполнение песни "Rainbowland" для весеннего концерта, но на прошлой неделе руководство школы исключило песню из программы. Родители в этом районе говорят, что решение было принято потому, что песня призывает принять ЛГБТК и упоминает радугу.
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