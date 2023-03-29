Женщина села за руль пьяной в Такоме, устроила смертельную аварию, а затем позвонила в Uber

Марина Святославовна Черевач, 26 лет, в январе признала себя виновной в Высшем суде округа Пирс в убийстве на дороге, вождении в нетрезвом виде и обязанности в случае травмы или смерти или повреждения транспортного средства или другого имущества.

Ее обвинили в том, что она врезалась в седан, в котором находились три человека, рано утром 25 ноября 2021 года. Черевач продолжала движение около мили, затем остановилась и вызвала Uber.



В пятницу судья Алисия Бертон приговорила Черевач к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, что является средним сроком для обвиняемых по аналогичным делам. Согласно судебным документам, у нее не было судимостей.



Два человека, находившиеся в машине, которую она сбила, получили незначительные травмы, а третий, 67-летняя Кимберли Рокпетер, была признана мертвой на месте происшествия. В судебных документах говорится, что жертва не была пристегнута ремнем безопасности.



Авария произошла примерно в 2:20 утра на южном шоссе Interstate 5 возле Портленд-авеню. Сотрудники патрульной службы штата Вашингтон нашли бумажник Черевач с водительскими правами на полу ее брошенного Jeep Wrangler.

Полицейские отправились по адресу в Оберне, на который был зарегистрирован автомобиль. Там мать Черевач сказала, что последний раз видела свою дочь в среду вечером и что она ехала на хоккейный матч "Сиэтл Кракен".