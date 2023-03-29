В настоящее время индийские военные закупают большую часть материальных средств у государственных оборонных компаний на основе номинации одного поставщика, в то время как доля частных оборонных подрядчиков составляет едва 15%.
24 марта министерство объявило о подписании контракта стоимостью около 30 миллиардов рупий с компанией BEL на поставку интегрированных систем радиоэлектронной борьбы Himshakti. Правительственная Организация оборонных исследований и разработок, которая спроектировала и разработала "Химшакти", заявила, что эта технология поможет армии в горной местности.
Система оснащена несколькими технологиями нового поколения, такими как ультрафиолетовые очень высокочастотные искатели направленности и глушилки.
Правительство заказало у компании BEL две системы Himshakti на условиях номинального единственного поставщика, несмотря на то, что частный оборонный подрядчик Tata Power SED ранее выиграл сделку на поставку двух аналогичных систем на сумму 115,37 млн. долларов США на конкурсе с участием нескольких поставщиков.
Индия присуждает три контракта компании Bharat Electronics без конкурса
Министерство обороны Индии заключило три оборонных контракта с государственной компанией Bharat Electronics Ltd. на общую сумму 67 миллиардов рупий (814 миллионов долларов США) без проведения конкурса с другими поставщиками.
В настоящее время индийские военные закупают большую часть материальных средств у государственных оборонных компаний на основе номинации одного поставщика, в то время как доля частных оборонных подрядчиков составляет едва 15%.
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19:45
Диана Мудреченко
Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников станции
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не решил проблему безопасности сотрудников станции, расположенной в Энергодаре.
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