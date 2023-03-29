Хештег «МакронМусор» занял первое место в трендах Twitter во Франции

Вечером 29 марта журналисты мониторингового агентства GetDayTrends уведомили общественность о том, что на текущий момент хештег "МакронМусор" стал самым популярным во французском сегменте мессенджера Twitter. Также данный хештег занимает четвёртное место в мировых трендах.

Накануне французское новостное агентство Voix du Nord сообщило, что жительница Франции опубликовала сообщение в запрещённой в России сети Facebook, где прокомментировала грядущее выступление местного президента Макрона словами "мусор будет говорить завтра в тринадцать часов".

Уже 24 марта за женщиной пришли трое представителей силовых органов, которые получили жалобу от местного префекта. Прибывшие домой ко француженке полицейские арестовали её, выдвинув обвинения в публичном оскорблении лица, занимающего высший государственный пост.

Известно, что суд над жительницей Франции должен состояться 20 июня, а сама задержанная обвиняется в нарушении 433-5 статьи французского Уголовного Кодекса, в рамках которой девушке угрожает один год лишения свободы и присуждение штрафа в размере 15 тысяч евро.

19 марта социологическая организация Journal du Dimanche обнародовала результаты опроса, данные которого свидетельствуют о рекордном падении популярности Эммануэля Макрона до уровня 2019 года.