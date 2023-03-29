Франция охвачена новыми пенсионными протестами на фоне роста насилия на улицах

Масштабные протесты парализовали работу основных служб по всей стране в последние недели в связи с предложением Макрона повысить пенсионный возраст для большинства работников с 62 до 64 лет, что вызвало гнев оппозиционных законодателей и профсоюзов.



Около 740 000 протестующих присоединились к 240 митингам, прошедшим по всей Франции во вторник, причем более 93 000 демонстрантов заполнили улицы только столицы, по данным МВД Франции.

Один из крупнейших профсоюзов страны, Всеобщая конфедерация труда (CGT), оценил общее число протестующих в Париже почти в пять раз больше, чем министерство, - 450 000 человек, сообщает филиал CNN BFMTV.