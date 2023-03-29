Corriere della Sera: выписка Берлускони из больницы затянется на «пару дней»

В среду, 29 марта, журналисты газеты Corriere della Sera со ссылкой на инсайдера рассказали, что бывший премьер-министр Италии Сальвио Берлускони, который госпитализирован в больницу San Raffaele, пробудет в ней ещё как минимум "пару дней", поскольку процесс выписки политика затянулся.

По данным CdS, Берлускони должны были выписать сегодня, однако в администрации San Raffaele заявили, итальянский экс-премьер нуждается в дополнительных диагностических процедурах для детального выяснения состояния здоровья, поскольку главе фракции "Вперёд, Италия!" уже 86 лет.

Накануне репортёры информагентства Corriere della Sera уведомили, что Сальвио Берлускони был доставлен в одну из итальянских больниц для планового осмотра. В прошлый раз он находился в госпитале в январе 2022 года, где был вынужден задержаться из-за обнаружения у него инфекции в мочевыводящих путях.

В настоящий момент журналистам CdS известно, что недавно Берлускони посетил в больнице брат Паоло, а сегодня его посетил сын Луиджи, машина которого привезла в больницу ящик воды, а также сумки и чемоданы.

Характерно, что после начала спецоперации в Украине Сальвио Берлускони осудил данное решение Владимира Путина, давним другом которого он является. Позднее Берлускони сообщил, что он и президент России помирились, обменявшись письмами и ящиками с крепкими спиртными напитками.