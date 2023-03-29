29 марта глава объединенного комитета начальников штабов армий Соединённых Штатов Макр Милли повёл брифинг на полях Пентагона, где публично признал, что в ближайшие 10-20 лет администрация Вашингтона не сможет сделать ничего для приостановке ядерной программы Китая.

По данным Милли, программа ядерного развития Пекина в ближайших два десятилетия не будет остановлена ни под какими предлогами, поскольку правительство КНР намерено планомерно воплощать свои планы по наращиванию ядерного потенциала государства. Американский генерал отметил, что сейчас у США нет никаких рычагов давления на Китай.

При этом Марк Милли считает, что китайское правительство поставило своей целью выведение Китая на уровень ведущих мировых держав к 2050 году, что действительно беспокоит американское правительство, желающее опередить Пекин по всем показателям жизнедеятельности государства.

Характерно, что накануне глава правительства КНР Си Цзиньпин посетил Москву, встретившись в Владимиром Путиным для переговоров, после которых оба лидера выступили с совместной пресс-конференцией, рассказав о планах России и Китайской Народной республики по наращиванию сотрудничества.

В то же время постпредство Китая в Организации объединённых наций разработало личный план по деэскалации ситуации в Украине, который пришёлся не по вкусу западным политикам, но был высоко оценен Путиным, допустившим взятие данного документа за основу в будущих российско-украинских переговорах.