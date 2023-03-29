Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников станции

«Этот визит не решил главной проблемы - мы не можем пока гарантированно чувствовать себя в безопасности. Люди, работающие на Запорожской атомной станции, не могут себя чувствовать в безопасности», — сказал Карчаа, комментируя состоявшийся сегодня, 29 марта, визит Гросси на ЗАЭС.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» отметил, что Международное агентство по атомной энергии «слышит» российскую сторону.

Карчаа также добавил, что процесс сотрудничества между Москвой и МАГАТЭ будет продолжаться и дальше для обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС.