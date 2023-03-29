Карчаа: Гросси убедится в том, что на Запорожской АЭС нет и не будет наступательных вооружений

«Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется размещения никакого наступательного вооружения», — сказал Карчаа, находящийся на территории ЗАЭС уже более полугода, в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, российское информагентство ТАСС сообщило, что Гросси во время визита на Запорожскую АЭС показали объекты, поврежденные во время обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Гендиректор МАГАТЭ также провел встречи с директором ЗАЭС Юрием Черничуком и главой АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олегом Романенко.