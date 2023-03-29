США и Южная Корея направляют тысячи военнослужащих и 23-тонные транспортные средства для отработки штурма пляжа

Вашингтон и Сеул демонстрируют свою огневую мощь посредством все большего числа учений, все из которых, по словам двух союзников, носят оборонительный характер.



Но в среду утром они использовали тысячи военнослужащих и высококлассное вооружение для отработки десантной операции, которая по своей сути является наступательным маневром и предназначена для захвата территории, а не для ее защиты.



Командир 2200 морских пехотинцев США, участвующих в учениях Ssang Yong в Пхохане на южном побережье Южной Кореи, защищает происходящее как не провокационное.



"Я не думаю, что мы делаем что-то необычное или странное", - сказал полковник Сэмюэль Мейер, командир 13-го экспедиционного подразделения морской пехоты.



В ходе учений была продемонстрирована интегрированная огневая мощь американских и южнокорейских сил.



Морские пехотинцы Сеула вышли на берег первыми в волнах 23-тонных десантных машин-амфибий, их следы оставили в песках Пхоханга глубокие ямы.