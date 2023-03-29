Король Карл III прибывает в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха

Приземлившись в аэропорту Берлин-Бранденбург в среду днем по местному времени для начала трехдневного визита, они были встречены орудийным салютом, а два военных самолета совершили пролет мимо.

Немецкие официальные лица приветствовали короля и королеву-консорт, когда они сошли с самолета.



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Буденбендер расстелили красную дорожку для монарха. Они приветствовали Чарльза и Камиллу на площади Паризер Платц с полным церемониальным радушием.



Впервые глава государства был официально встречен у Бранденбургских ворот Берлина, а не в замке Бельвю, официальной резиденции президента Германии.

Когда королевские особы вышли из машины, толпа зааплодировала, а их сторонники с нетерпением размахивали над их головами флагами Германии и Юнион Джек.