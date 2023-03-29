Парламент Индии лишил Рахула Ганди статуса законодателя после осуждения за клевету

В заявлении нижней палаты парламента Индии, Лок Сабха, говорится, что Рахул Ганди "лишен членства", ссылаясь на его недавний приговор.



Это второе поражение за несколько дней для индийской оппозиционной партии Конгресс, которое может свести на нет одну из немногих фигур, обладающих звездной силой и узнаваемостью имени, чтобы бросить вызов премьер-министру Нарендре Моди.



В четверг суд западного штата Гуджарат признал Ганди виновным в клевете за речь, произнесенную им в 2019 году, в которой он назвал воров, носящих ту же фамилию, что и Моди.



52-летний политик был освобожден под залог, согласно заявлению его партии Конгресс, которая осудила его приговор, обвинив Моди в использовании судов, чтобы заставить замолчать своих критиков.



"Все знают, что Рахул Ганди... поднимает свой голос против диктатора. Он проявляет мужество, чтобы назвать то, что неправильно", - говорится в заявлении партии в четверг.