В результате мощного землетрясения в Афганистане и Пакистане погибли по меньшей мере 13 человек

Эпицентр зарегистрирован в 40 километрах (24 милях) к юго-востоку от афганского города Джурм в горном массиве Гиндукуш на глубине 187,6 километра (116 миль), сообщила Геологическая служба США.



По словам Шарафата Замана Амара, пресс-секретаря Министерства здравоохранения, в Афганистане по меньшей мере четыре человека погибли и еще 70 получили ранения в пострадавших районах страны.



Но число погибших может возрасти по мере того, как поисково-спасательные команды будут добираться до новых пострадавших деревень, сказал Шафиулла Рахими, представитель Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Некоторые районы, пострадавшие от землетрясения, чрезвычайно удалены и не имеют сотовой связи, добавил Рахими.