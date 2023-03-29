Плотные облака окутали китайскую столицу, где индекс качества воздуха PM10 - частиц загрязнения диаметром менее 10 микрометров, которые могут проникать через нос и попадать в легкие - превысил контрольные показатели, согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической обстановки.
Метеорологические службы Пекина предупредили людей не выходить на улицу для занятий спортом и других видов деятельности, а также попросили водителей быть бдительными и снизить скорость из-за плохой видимости.
Концентрация частиц PM10 достигла 1 667 микрограммов на кубический метр к 6 часам утра по местному времени, согласно данным Пекинского центра мониторинга в среду, и агентство назвало это "самой сильной песчаной бурей в этом году".
Песчаные бури накрывают Пекин и северный Китай, загрязнение воздуха зашкаливает
Сильная песчаная буря пронеслась над Пекином и несколькими северными провинциями Китая, окутав регион густыми облаками оранжевой пыли и вызвав резкий рост загрязнения воздуха до опасного уровня.
Плотные облака окутали китайскую столицу, где индекс качества воздуха PM10 - частиц загрязнения диаметром менее 10 микрометров, которые могут проникать через нос и попадать в легкие - превысил контрольные показатели, согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической обстановки.
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