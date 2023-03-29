Нигерия откладывает выборы губернаторов на фоне спорного президентского голосования

21:04 2023-03-29

Избирательная комиссия Нигерии отложила выборы губернаторов, запланированные на эти выходные, еще на неделю, сославшись на ограниченное время для перезагрузки машин для голосования.

"Это решение не было принято легкомысленно, но оно необходимо для того, чтобы обеспечить достаточное время для резервного копирования данных, хранящихся на более чем 176 000 машин BVAS с президентских выборов и выборов в Национальное собрание, состоявшихся 25 февраля 2023 года, а затем перенастроить их для выборов губернаторов и выборов в собрания штатов", - говорится в заявлении избирательного органа INEC в конце среды.

Нигерия не новичок в задержках голосования. Предыдущие выборы в этой западноафриканской стране откладывались в кратчайшие сроки, иногда всего за один день до того, как они должны были состояться.
Бимодальная система аккредитации избирателей (BVAS) INEC, электронная машина для голосования с отпечатками пальцев и функциями распознавания лиц, была в центре разногласий, которые омрачили выборы 25 февраля.