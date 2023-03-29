"Это решение не было принято легкомысленно, но оно необходимо для того, чтобы обеспечить достаточное время для резервного копирования данных, хранящихся на более чем 176 000 машин BVAS с президентских выборов и выборов в Национальное собрание, состоявшихся 25 февраля 2023 года, а затем перенастроить их для выборов губернаторов и выборов в собрания штатов", - говорится в заявлении избирательного органа INEC в конце среды.
Нигерия не новичок в задержках голосования. Предыдущие выборы в этой западноафриканской стране откладывались в кратчайшие сроки, иногда всего за один день до того, как они должны были состояться.
Бимодальная система аккредитации избирателей (BVAS) INEC, электронная машина для голосования с отпечатками пальцев и функциями распознавания лиц, была в центре разногласий, которые омрачили выборы 25 февраля.
Нигерия откладывает выборы губернаторов на фоне спорного президентского голосования
Избирательная комиссия Нигерии отложила выборы губернаторов, запланированные на эти выходные, еще на неделю, сославшись на ограниченное время для перезагрузки машин для голосования.
"Это решение не было принято легкомысленно, но оно необходимо для того, чтобы обеспечить достаточное время для резервного копирования данных, хранящихся на более чем 176 000 машин BVAS с президентских выборов и выборов в Национальное собрание, состоявшихся 25 февраля 2023 года, а затем перенастроить их для выборов губернаторов и выборов в собрания штатов", - говорится в заявлении избирательного органа INEC в конце среды.
-
-
-
21:28
Иван Ободов
Репарации для чернокожих калифорнийцев могут превысить 800 миллиардов долларов
По оценкам экономистов калифорнийской целевой группы по потенциальному возмещению ущерба чернокожим жителям, выплаты могут составить более 800 миллиардов долларов за ущерб, причиненный полицейской и жилищной дискриминацией.
-
21:27
Иван Ободов
Учитель года штата Теннесси призывает к ужесточению законов об оружии после стрельбы в школе Нэшвилла
После смертельной стрельбы в школе города Нэшвилл, штат Теннесси, Мелисса Коллинз, которая была названа Учителем года штата Теннесси в 2023 году, сказала, что у нее разбито сердце.
-
21:25
Иван Ободов
Google, другие компании говорят, что законопроект Уганды против ЛГБТК вреден для бизнеса
Бизнес-группа в Уганде, включающая таких корпоративных гигантов, как Google, заявляет, что выступает против анти-ЛГБТК законодательства страны, называя его "проблемой для глобальных предприятий и инвесторов.
-
21:24
Иван Ободов
Мужчина обвиняется в стрельбе в торговом центре в Дании, в результате которой погибли 3 человека
Датская полиция сообщает, что 23-летнему мужчине предъявлены официальные обвинения в убийстве и покушении на убийство за то, что в прошлом году он открыл стрельбу в переполненном торговом центре Копенгагена.
-