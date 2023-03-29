Индийский гуру Асарам получил пожизненный срок по второму делу об изнасиловании

Этот приговор стал вторым пожизненным сроком для восьмидесятилетнего человека, который уже отбывает пожизненное заключение после вынесенного ему в 2018 году приговора за изнасилование 16-летней девочки.



Адвокат Асарама К.Б. Гупта сообщил CNN, что суд в западном штате Гуджарат также обязал его выплатить 50 000 рупий (около 600 долларов) в качестве компенсации жертве. "Мы можем обжаловать решение суда в Верховном суде", - сказал адвокат.



81-летний Асарам, которого на его сайте называют "духовным революционером" и "великим учителем", является одним из самых известных духовных гуру Индии.

Известный как "Бапуджи" или "отец" среди своих последователей, он стал известен в 1970-х годах, после чего создал огромную религиозную империю, включающую сотни тысяч последователей, около 400 религиозных школ по всей Индии и многочисленные программы по распространению информации по всему миру.

Последнее постановление против него было вынесено в то время, когда Индия оказалась в центре внимания из-за плохого опыта борьбы с насилием.