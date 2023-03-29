Одна из мусорных гор Индии снова горит, и жители задыхаются от ее токсичных испарений

Возвышающаяся свалка Брахмапурам в штате Керала стала последней мусорной горой в стране, которая загорелась, вызвав опасное тепло и выбросы метана и усугубив растущие климатические проблемы Индии.

Она живет рядом со свалкой. Теперь ей приходится купаться в соленой воде



Власти посоветовали жителям города с населением более 600 000 человек оставаться в помещениях или носить маски N95, если они выходят на улицу.

Школы были вынуждены закрыться в понедельник из-за загрязнения, сообщили официальные лица.

Пожар вспыхнул в прошлый четверг, по данным пожарной службы штата Керала.

Причина не установлена, но пожары на свалках могут быть спровоцированы горючими газами от распадающегося мусора.

На снимках и видео, опубликованных официальными лицами, видно, как рабочие пытаются потушить языки пламени, от которых высоко в небо поднимаются густые клубы токсичного дыма.