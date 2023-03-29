Бывший австралийский солдат арестован за предполагаемое военное преступление в Афганистане

Боевики убили 9 солдат в результате нападения на военных Колумбии

Власти сообщают, что боевики в Колумбии убили по меньшей мере девять солдат и ранили еще девять в результате нападения в начале среды на военный пост в неспокойном регионе недалеко от границы страны с Венесуэлой.