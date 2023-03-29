Бывший австралийский солдат арестован за предполагаемое военное преступление в Афганистане

21:07 2023-03-29

Бывший солдат стал первым действующим австралийским военнослужащим или ветераном, обвиненным в военном преступлении - убийстве за предполагаемое убийство гражданского лица во время службы в Афганистане.