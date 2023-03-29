США согласны продать 220 ракет «Томагавк» Австралии

Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, стоимость сделки составит 1,3 миллиарда австралийских долларов (895 миллионов долларов США), включая техническое обслуживание и логистическую поддержку.



"Предлагаемая продажа улучшит возможности Австралии по взаимодействию с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность вносить свой вклад в миссии, представляющие взаимный интерес", - добавляется в заявлении.



Одобрение сделки произошло на той же неделе, когда США, Австралия и Великобритания представили более подробную информацию об AUKUS, их трехстороннем пакте об обмене технологиями и ресурсами для создания флота атомных подводных лодок.



Согласно этому договору, США продадут Австралии не менее трех подводных лодок класса "Вирджиния".

Кроме того, Австралия и Великобритания построят собственные флоты новых атомных подводных лодок, чтобы усилить потенциал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай наращивает свои военные активы.