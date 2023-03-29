США согласны продать 220 ракет «Томагавк» Австралии

21:08 2023-03-29

Государственный департамент США одобрил запрос Австралии на приобретение до 220 крылатых ракет большой дальности "Томагавк", став вторым союзником США, получившим это оружие американского производства после Великобритании.

Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, стоимость сделки составит 1,3 миллиарда австралийских долларов (895 миллионов долларов США), включая техническое обслуживание и логистическую поддержку.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности Австралии по взаимодействию с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность вносить свой вклад в миссии, представляющие взаимный интерес", - добавляется в заявлении.

Одобрение сделки произошло на той же неделе, когда США, Австралия и Великобритания представили более подробную информацию об AUKUS, их трехстороннем пакте об обмене технологиями и ресурсами для создания флота атомных подводных лодок.

Согласно этому договору, США продадут Австралии не менее трех подводных лодок класса "Вирджиния".

Кроме того, Австралия и Великобритания построят собственные флоты новых атомных подводных лодок, чтобы усилить потенциал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай наращивает свои военные активы.