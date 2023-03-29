Два гражданина Великобритании среди четырех погибших при столкновении вертолетов в Австралии

Следователи считают, что один вертолет взлетал, а другой садился, сообщили власти в понедельник. Один из вертолетов упал на песчаную отмель недалеко от берега, на фотографиях видно, что воздушное судно перевернуто, в то время как другой вертолет смог благополучно приземлиться.



Все погибшие и тяжелораненые находились в вертолете, который потерпел крушение. Шесть человек в другом вертолете получили лишь незначительные травмы.



Пилот и три пассажира в возрасте от 36 до 65 лет погибли на месте происшествия, по данным полиции штата Квинсленд.



Десятилетний мальчик получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Также серьезно пострадал 9-летний мальчик, который сейчас находится в стабильном состоянии, и 33-летняя женщина в критическом, но стабильном состоянии, сообщили в полиции.