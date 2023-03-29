В заявлении полиции Западной Австралии говорится, что семейный автомобиль Land Rover Discovery был обнаружен во вторник утром в Кондинине, примерно в 280 километрах (174 милях) к востоку от столицы штата Перта.
Родители Синди Брэддок, 25 лет, и Джейк Дэй, 28 лет, были объявлены мертвыми на месте происшествия, сообщила полиция.
Их трое детей выжили в аварии, но остались запертыми в автомобиле вместе с погибшими родителями при палящих температурах, пока их не обнаружил один из обеспокоенных членов семьи.
Семья из пяти человек, включая девочку и двух ее братьев в возрасте 2 и 1 года, была объявлена пропавшей днем ранее, когда они не попали на празднование Рождества, сообщает Nine News.
Девочка, 5 лет, спасла жизнь младшему брату после того, как в автокатастрофе погибли родители
Пятилетняя девочка спасла жизнь своему младшему брату после того, как в автокатастрофе погибли их родители, оставив трех маленьких детей в ловушке из обломков более чем на два дня в отдаленной части сельской Западной Австралии.
В заявлении полиции Западной Австралии говорится, что семейный автомобиль Land Rover Discovery был обнаружен во вторник утром в Кондинине, примерно в 280 километрах (174 милях) к востоку от столицы штата Перта.
-
-
-
21:28
Иван Ободов
Репарации для чернокожих калифорнийцев могут превысить 800 миллиардов долларов
По оценкам экономистов калифорнийской целевой группы по потенциальному возмещению ущерба чернокожим жителям, выплаты могут составить более 800 миллиардов долларов за ущерб, причиненный полицейской и жилищной дискриминацией.
-
21:27
Иван Ободов
Учитель года штата Теннесси призывает к ужесточению законов об оружии после стрельбы в школе Нэшвилла
После смертельной стрельбы в школе города Нэшвилл, штат Теннесси, Мелисса Коллинз, которая была названа Учителем года штата Теннесси в 2023 году, сказала, что у нее разбито сердце.
-
21:25
Иван Ободов
Google, другие компании говорят, что законопроект Уганды против ЛГБТК вреден для бизнеса
Бизнес-группа в Уганде, включающая таких корпоративных гигантов, как Google, заявляет, что выступает против анти-ЛГБТК законодательства страны, называя его "проблемой для глобальных предприятий и инвесторов.
-
21:24
Иван Ободов
Мужчина обвиняется в стрельбе в торговом центре в Дании, в результате которой погибли 3 человека
Датская полиция сообщает, что 23-летнему мужчине предъявлены официальные обвинения в убийстве и покушении на убийство за то, что в прошлом году он открыл стрельбу в переполненном торговом центре Копенгагена.
-