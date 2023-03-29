Девочка, 5 лет, спасла жизнь младшему брату после того, как в автокатастрофе погибли родители

В заявлении полиции Западной Австралии говорится, что семейный автомобиль Land Rover Discovery был обнаружен во вторник утром в Кондинине, примерно в 280 километрах (174 милях) к востоку от столицы штата Перта.



Родители Синди Брэддок, 25 лет, и Джейк Дэй, 28 лет, были объявлены мертвыми на месте происшествия, сообщила полиция.



Их трое детей выжили в аварии, но остались запертыми в автомобиле вместе с погибшими родителями при палящих температурах, пока их не обнаружил один из обеспокоенных членов семьи.



Семья из пяти человек, включая девочку и двух ее братьев в возрасте 2 и 1 года, была объявлена пропавшей днем ранее, когда они не попали на празднование Рождества, сообщает Nine News.