В Стамбуле ожидается землетрясение немыслимых масштабов

21:12 2023-03-29

Более пяти недель Турция борется с последствиями разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 на юго-востоке страны.

Но еще дальше, в самом большом и густонаселенном городе страны, растет давление на власти с требованием подготовиться к возможности еще одного стихийного бедствия немыслимых масштабов.

"Перспективы Стамбула не радужные. Совсем не радужные", - говорит профессор Селал Сенгор, один из ведущих турецких геоученых.

"Если в ближайшие двадцать лет в Стамбуле не произойдет сильного землетрясения, то мы все будем очень удивлены", - говорит профессор Стамбульского технического университета в интервью CNN. "Вот насколько оно близко. Это всего лишь вероятность, но вероятность высока".

С двумя ключевыми линиями разломов - Северо-Анатолийским и Восточно-Анатолийским - Турция является одним из самых сейсмически активных регионов в мире. Это геологическая реальность, которая усилила беспокойство по поводу готовности Стамбула к землетрясениям.