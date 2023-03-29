Но еще дальше, в самом большом и густонаселенном городе страны, растет давление на власти с требованием подготовиться к возможности еще одного стихийного бедствия немыслимых масштабов.
"Перспективы Стамбула не радужные. Совсем не радужные", - говорит профессор Селал Сенгор, один из ведущих турецких геоученых.
"Если в ближайшие двадцать лет в Стамбуле не произойдет сильного землетрясения, то мы все будем очень удивлены", - говорит профессор Стамбульского технического университета в интервью CNN. "Вот насколько оно близко. Это всего лишь вероятность, но вероятность высока".
С двумя ключевыми линиями разломов - Северо-Анатолийским и Восточно-Анатолийским - Турция является одним из самых сейсмически активных регионов в мире. Это геологическая реальность, которая усилила беспокойство по поводу готовности Стамбула к землетрясениям.
В Стамбуле ожидается землетрясение немыслимых масштабов
Более пяти недель Турция борется с последствиями разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 на юго-востоке страны.
Но еще дальше, в самом большом и густонаселенном городе страны, растет давление на власти с требованием подготовиться к возможности еще одного стихийного бедствия немыслимых масштабов.
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