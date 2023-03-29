Двое погибших, 16 раненых в результате схода поезда с рельсов в Египте

Пассажирский поезд врезался в платформу железнодорожной станции в городе Калюб, говорится в заявлении Министерства транспорта.



Инцидент произошел в 7:20 вечера по местному времени, согласно заявлению Египетских национальных железных дорог, после того, как поезд не отреагировал на сигнал семафора, в итоге задел буферный ограничитель, в результате чего часть поезда сошла с рельсов.



Около 20 машин скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь раненым.

Камель Эль-Вазир, министр транспорта Египта, распорядился сформировать комитет для выяснения причин схода с рельсов и "выявления виновных и ограничения ущерба", добавляется в заявлении.

Министерство социальной солидарности Египта в своем заявлении, опубликованном во вторник, сообщило, что правительство предоставит семьям погибших 100 000 EGP (эквивалент примерно 3 254 долларов США).