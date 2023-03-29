Пара из Флориды была похищена на Гаити и удерживается с целью получения выкупа, сообщает семья

"Пожалуйста, поделитесь этим и распространите информацию как можно больше", - говорится в заявлении, в надежде, что оба вернутся невредимыми "к своему ребенку и семье".



Представитель Госдепартамента США сообщил CNN, что они "в курсе сообщений о двух гражданах США, пропавших без вести на Гаити".



"Когда гражданин США пропадает без вести, мы тесно сотрудничаем с местными властями, которые ведут поиски, и по мере возможности делимся информацией с семьями", - сказал представитель. "На данный момент нам больше нечем поделиться".

"Они остановили автобус на остановке, затем попросили американцев выйти из автобуса и их сопровождающих из автобуса, а затем забрали их", - рассказала она в интервью филиалу CNN WPLG.



Похитители попросили 6 000 долларов за освобождение пары, но после того, как их семья заплатила, они попросили еще денег, сообщает WPLG.



"Как только мы отправили эти деньги, они попытались поднять цену до 200 000 долларов за человека, а у нас нет таких денег", - сказала Кристи в интервью WPLG.