Устройства Starlink компании SpaceX обнаружены в местах незаконной добычи полезных ископаемых в Амазонии

Starlink - это небольшие, простые в использовании спутниковые антенны, изготовленные частной ракетной компанией SpaceX Элона Маска. Starlink утверждает, что ее оборудование может обеспечить "высокоскоростной широкополосный интернет с низкой задержкой в отдаленных и сельских районах по всему миру".



Само оборудование не является незаконным, но может быть использовано для незаконной деятельности, сообщает агентство по охране окружающей среды.

В Амазонии связь может быть затруднена, и небольшие спутниковые антенны помогают в общении между нелегальными шахтерами.

"Цель рейдов на этой территории коренных народов - нарушить каналы снабжения незаконной добычи полезных ископаемых, чтобы она не могла больше поддерживаться, и заставить нарушителей отступить", - говорится в заявлении агентства.