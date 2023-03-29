Два человека погибли после сорванного ограбления аэропорта в Чили на сумму 32,5 миллиона долларов

На кадрах, широко распространяемых в социальных сетях, показана перестрелка между грабителями и сотрудниками чилийского авиационного агентства DGAC в международном аэропорту Артуро Мерино Бенитес в Сантьяго.

Главный прокурор Эдуардо Баэса заявил в среду, что в результате "нападения" погибли сотрудник службы безопасности аэропорта DGAC и один из грабителей.

Это произошло примерно в 7:50 утра по местному времени (5:50 утра по восточному времени).

"(Попытка ограбления) все еще расследуется", - добавил Баэза.

По словам официальных лиц, около 10 человек ворвались в аэропорт на трех или четырех грузовиках, нацелившись на бронированный автомобиль, перевозивший "ценный груз" с самолета авиакомпании LATAM Airlines.

Самолет, прибывший из Майами, перевозил 32,5 миллиона долларов США, которые должны были быть перевезены на месте компанией Brinks, обеспечивающей безопасность.

Выступая перед журналистами из президентского дворца Ла Монеда в Сантьяго, заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсалве сказал, что сотрудники службы безопасности "сорвали ограбление, совершенное высокоорганизованным, хорошо вооруженным и, вероятно, очень хорошо спланированным грабителем".