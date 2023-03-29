Похороны Ирво Отиено состоятся на фоне возмущения по поводу его смерти во время задержания

На похоронах в Первой баптистской церкви в Честерфилде будут звучать призывы к справедливости адвоката по гражданским правам и юридического представителя семьи Отиено Бена Крампа и надгробное слово преподобного Эла Шарптона, основателя и президента правозащитной группы Национальная сеть действий (НСД).



Отиено умер в полиции 6 марта после того, как сосед вызвал полицию во время, по словам его матери Кэролайн Оуко, психического кризиса.



"Видеть, как девять мужчин и женщина сжимают, буквально выжимают дыхание из моего ребенка, было душераздирающе.

Я не могла поверить, что люди могут быть настолько десенсибилизированы, чтобы так поступить с другим человеком", - сказала Оуко в интервью ABC News о видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлены моменты, связанные со смертью Отиено.