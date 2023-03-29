Палата представителей проголосовала 71-46 за принятие законопроекта, который отменяет давно существующую систему выдачи разрешений, требующую от шерифов проводить оценку характера и проверку криминальной истории кандидатов на получение пистолета. Во вторник Сенат преодолел вето губернатора-демократа Роя Купера при голосовании по партийной линии.
Отмена разрешения вступает в силу немедленно. Купер и законодатели-демократы предупредили, что это позволит более опасным людям получить оружие через частные продажи, которые не требуют проверки биографии, и ограничит возможности правоохранительных органов по предотвращению совершения ими насильственных преступлений.
Но сторонники законопроекта утверждают, что процесс проверки шерифа больше не нужен в свете значительных обновлений национальной системы проверки биографических данных, и что требование о выдаче разрешения не служит сдерживающим фактором преступности.
Хотя республиканцы получили больше мест на промежуточных выборах, что дало им право вето в Сенате, им не хватило одного места до аналогичного большинства в Палате представителей.
Жители Северной Каролины теперь могут купить пистолет без получения разрешения
Жители Северной Каролины теперь могут купить пистолет без получения разрешения от местного шерифа, после того как контролируемый республиканцами законодательный орган штата в среду преодолел вето губернатора-демократа.
Палата представителей проголосовала 71-46 за принятие законопроекта, который отменяет давно существующую систему выдачи разрешений, требующую от шерифов проводить оценку характера и проверку криминальной истории кандидатов на получение пистолета. Во вторник Сенат преодолел вето губернатора-демократа Роя Купера при голосовании по партийной линии.
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