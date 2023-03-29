Жители Северной Каролины теперь могут купить пистолет без получения разрешения

Палата представителей проголосовала 71-46 за принятие законопроекта, который отменяет давно существующую систему выдачи разрешений, требующую от шерифов проводить оценку характера и проверку криминальной истории кандидатов на получение пистолета. Во вторник Сенат преодолел вето губернатора-демократа Роя Купера при голосовании по партийной линии.



Отмена разрешения вступает в силу немедленно. Купер и законодатели-демократы предупредили, что это позволит более опасным людям получить оружие через частные продажи, которые не требуют проверки биографии, и ограничит возможности правоохранительных органов по предотвращению совершения ими насильственных преступлений.



Но сторонники законопроекта утверждают, что процесс проверки шерифа больше не нужен в свете значительных обновлений национальной системы проверки биографических данных, и что требование о выдаче разрешения не служит сдерживающим фактором преступности.



Хотя республиканцы получили больше мест на промежуточных выборах, что дало им право вето в Сенате, им не хватило одного места до аналогичного большинства в Палате представителей.