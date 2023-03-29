Боевики убили 9 солдат в результате нападения на военных Колумбии

Боевики в Колумбии убили по меньшей мере девять солдат и ранили еще девять в результате нападения в начале среды на военный пост в неспокойном регионе недалеко от границы страны с Венесуэлой, сообщили власти.



Военные не сообщили подробностей нападения в Эль-Кармен в штате Норте-де-Сантандер, но сказали, что, по предварительной оценке, оно было совершено Армией национального освобождения, или ELN, последней активной партизанской группировкой страны.



Это было бы самым серьезным нападением партизан с ноября, когда они возобновили мирные переговоры с правительством, и осложнило бы усилия первого левого президента Колумбии Густаво Петро по установлению "полного мира" в 50-миллионной стране.



Петро осудил нападение и сказал в своем твите, что те, кто его совершил, "абсолютно далеки от мира и народа". Он сказал, что семеро из убитых были солдатами, проходившими обязательную военную службу, а двое - офицерами.