Боевики в Колумбии убили по меньшей мере девять солдат и ранили еще девять в результате нападения в начале среды на военный пост в неспокойном регионе недалеко от границы страны с Венесуэлой, сообщили власти.
Военные не сообщили подробностей нападения в Эль-Кармен в штате Норте-де-Сантандер, но сказали, что, по предварительной оценке, оно было совершено Армией национального освобождения, или ELN, последней активной партизанской группировкой страны.
Это было бы самым серьезным нападением партизан с ноября, когда они возобновили мирные переговоры с правительством, и осложнило бы усилия первого левого президента Колумбии Густаво Петро по установлению "полного мира" в 50-миллионной стране.
Петро осудил нападение и сказал в своем твите, что те, кто его совершил, "абсолютно далеки от мира и народа". Он сказал, что семеро из убитых были солдатами, проходившими обязательную военную службу, а двое - офицерами.
Боевики убили 9 солдат в результате нападения на военных Колумбии
Власти сообщают, что боевики в Колумбии убили по меньшей мере девять солдат и ранили еще девять в результате нападения в начале среды на военный пост в неспокойном регионе недалеко от границы страны с Венесуэлой.
Боевики в Колумбии убили по меньшей мере девять солдат и ранили еще девять в результате нападения в начале среды на военный пост в неспокойном регионе недалеко от границы страны с Венесуэлой, сообщили власти.
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