Мужчина обвиняется в стрельбе в торговом центре в Дании, в результате которой погибли 3 человека

23-летний мужчина был официально обвинен в убийстве и покушении на убийство за то, что в прошлом году открыл стрельбу в переполненном торговом центре Копенгагена, убив трех человек и ранив еще несколько, сообщила датская полиция в среду.



Датские власти исключили связь нападения с терроризмом. Подозреваемый - который был известен психиатрическим службам - предположительно действовал в одиночку и, по-видимому, выбирал жертв наугад.



Полиция сообщила, что 3 июля подозреваемый, личность которого не установлена, открыл стрельбу в одном из крупнейших торговых центров Скандинавии на окраине датской столицы.

Подозреваемый, имевший при себе винтовку и нож, был быстро арестован. Полиция заявила, что имевшееся у него огнестрельное оружие было приобретено незаконно.