Google, другие компании говорят, что законопроект Уганды против ЛГБТК вреден для бизнеса

21:25 2023-03-29

Бизнес-группа в Уганде, включающая таких корпоративных гигантов, как Google, заявляет, что выступает против анти-ЛГБТК законодательства страны, называя его "проблемой для глобальных предприятий и инвесторов.

Бизнес-группа, включающая таких корпоративных гигантов, как Google, заявила, что выступает против анти-ЛГБТК законодательства Уганды, назвав его "проблемой для глобальных предприятий и инвесторов, работающих или планирующих инвестировать" в восточноафриканской стране.

Законодательство, предусматривающее смертную казнь или пожизненное заключение за некоторые гомосексуальные преступления, нанесет ущерб экономике Уганды, говорится в заявлении коалиции Open For Business в среду. "Многообразие и инклюзивность являются основными принципами наших партнеров по коалиции при ведении бизнеса", - говорится в заявлении.

Законодательство, если оно будет подписано президентом Йовери Мусевени, "подорвет привлекательность Уганды как места для ведения бизнеса и инвестиций", - говорится в заявлении.